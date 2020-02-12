"Толмачево" надеется компенсировать потерю китайского направления увеличением рейсов внутри РФ

12.02.20 12:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт Толмачево" (входит в холдинг "Новапорт") рассчитывает, несмотря на связанную с распространением коронавируса приостановку авиасообщения с Китаем, выполнить в 2020 году плановые показатели по пассажиропотоку за счет роста перевозок по внутрироссийским направлениям, сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич журналистам в среду.

По его данным, пассажиропоток "Толмачево" на китайских маршрутах в 2019 году составлял менее 4% в общем объеме пассажиропотока и 14% - в международном.

"Мы прогнозируем небольшое снижение международного пассажиропотока, но, я думаю, оно будет компенсировано другими направлениями. (. . .) Неоднократно мы подчеркивали, что для нас важным направлением является перевозка наших сограждан с Дальнего Востока в европейскую часть России. Поэтому сейчас, вынужденно ослабив свои позиции в маршрутной сети Китая, мы совместно с авиакомпанией S7 наращиваем дальневосточное и южное направления", - сказал Янкилевич.

Он уточнил, что речь идет об увеличении частоты рейсов. Уже приняты такие решения по Благовещенску и Хабаровску, прорабатываются другие направления.

"Я думаю, что по общему пассажиропотоку мы все свои планы выполним, маршрутную сеть чуть-чуть подправим", - добавил гендиректор "Толмачево".

По его словам, в компании надеются на скорую отмену приостановки рейсов в Китай, но, если она затянется, аэропорт совместно с туроператорами и авиакомпаниями будет прорабатывать альтернативные варианты полетов на курорты, аналогичные по расстоянию и цене, чтобы компенсировать китайское направление.

Член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Галина Машухова согласилась, что ситуация в Китае, вероятно, активизирует развитие внутреннего туризма в России. Пока же жители региона, купившие путевки в Китай, меняют их в основном на другие международные направления, сказала она на пресс-конференции. Значительная часть туристов в качестве альтернативы выбрала ОАЭ, некоторые перебронировали путевки на Таиланд и Вьетнам. По ее оценке, так поступили около 30% покупателей туров на китайский остров Хайнань, еще 50% решили перенести отпуск на лето, а оставшиеся 20% пока не определились.

Как сообщалось, аэропорт "Толмачево" в 2019 году обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год был запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 90 направлений полетов, базовой авиакомпанией является S7.

Сообщалось также, что авиасообщение большинства городов России с Китаем было приостановлено в начале февраля в связи с вспышкой нового коронавируса в КНР.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.