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12.02.20 12:12

Около 20 тигров с тигрятами насчитали в местах их обитания в ЕАО

Фото с сайта WWF России
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Тигриная группировка в Еврейской автономной области в настоящее время может достигать двух десятков особей и имеет потенциал к росту, свидетельствуют результаты мониторинга мест обитания этих животных в регионе.

"Впервые мы провели такое масштабное обследование потенциальных тигриных мест обитаний в ЕАО. Как показал первоначальный анализ данных, полученных нашей экспедицией, группировка тигров в ЕАО растет и с учетом тигрят может достигать 20 особей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе WWF России со ссылкой на координатора проектов по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России, кандидата биологических наук Алексея Костырю.

Он отметил, что если "еще 10-12 лет назад появление тигриных следов в ЕАО было уникальным событием, то сейчас, по итогам выпуска реабилитированных тигров и обеспечения их охраны, можно смело утверждать, что группировка тигров в ЕАО жизнеспособна, стабильна, имеет потенциал к увеличению и расширению, в том числе в Китай".

Мониторинг проводился в ЕАО с 19 января по 4 февраля. Основное внимание было уделено заказникам "Дичун", "Журавлиный", участкам выпуска в природу реабилитированных тигров и бассейну реки Помпеевки - территории планируемого национального парка "Помпеевский".

Как уточнил председатель правления "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко, подтвердилось, что в заказниках "Дичун", "Журавлиный" и соседних с ними охотугодьях обитают три тигриных выводка.

"У одной самки - один тигренок, у другой - два и у третьей - три тигренка. И, конечно, обитают самцы. Данные учета ещё обрабатываются, но само наличие самок с тигрятами говорит о том, что группировка здесь стабильная и она будет устойчиво существовать", - сказал Кузьменко.

Как отметил Костыря, подобное масштабное обследование тигриных местообитаний состоится в 2020 году в Китае - в резервате Тайпингоу и прилегающих к границе РФ территориях.

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