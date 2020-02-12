Сахалинцы собирают подписи за сохранение леса у базы "Горный воздух"

12.02.20 12:14

© РИА Новости. Александр Кондратюк

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Почти 3,2 тыс. жителей Сахалинской области подписались под коллективным обращением к Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и к губернатору региона с требованием отказа от строительства гостиничного комплекса у подножия горы Большевик в рамках ТОР "Горный воздух", сообщает региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина".

Сбор подписей продолжается. В обращении, принятом 1 февраля в Южно-Сахалинске на заседании "круглого стола" (на которое пришли более 350 жителей города), сахалинцы потребовали предусмотреть механизм прямого общественного обсуждения всех планов, связанных с освоением и застройкой территории лесного фонда в регионе.

Ранее губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что проект гостиничного комплекса на Большевике не поддерживает, и пообещал, что эта территория горы не будет застраиваться.

Еще один сбор подписей по ТОР "Горный воздух" на этой неделе начал Сахалинский межрегиональный профсоюз работников энергетической отрасли (МПС РЭО) под обращением к руководителю областного УМВД с требованием провести доследственную проверку в отношении некоторых областных чиновников.

"Данные лица превысили свои должностные полномочия в части выдачи документальных распоряжений, повлиявших на последующее бесконтрольное ведение порубочных работ в кварталах Гослесофонда на горе Большевик. Из перспективной турбазы "Горный воздух", имеющей важное значение для всех без исключения жителей Сахалина, гору Большевик превратили в глиняную сопку без леса", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель председателя МПС РЭО Александр Шереметинский.

Он отметил, что по проекту "Горный воздух" работы велись с грубыми нарушениями, "угроблена лесопарковая зона", а "последствия от масштабной карьерной разработки склонов горы будут катастрофическими для города", так как вырубленный лес защищал город от лавин, селей и оползней.

"В обращении требуем привлечь к уголовной ответственности перечисленных госслужащих в том числе за причинение материального ущерба областному бюджету, Сахалинской области и экологической безопасности Южно-Сахалинска", - сказал Шереметинский.

Под обращением, которое в среду МПС РЭО передало руководству УМВД региона, собрано более 50 подписей, сбор подписей продолжается.

Как сообщалось, региональная общественная организация "Эковахта Сахалина" через суд потребовала от СТК "Горный воздух" прекратить вырубку леса для будущих горнолыжных трасс и подъемников на горе Острой и в дальнейшем - на других соседних вершинах, где планируется развивать горнолыжный курорт. Заседание Южно-Сахалинского горсуда назначено на 21 февраля.

В начале декабря 2019 года экологи начали сбор подписей под обращением к полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко с требованием исключить весь Майорский горный хребет, включая гору Острая, из планов развития горнолыжного курорта. На сегодняшний обращение подписали более 62 тыс. человек, сбор подписей продолжается.

В июне 2019 года жители Южно-Сахалинска провели санкционированный митинг, на котором потребовали прекратить варварскую вырубку леса в районе "Горного воздуха".

Как сообщалось, создание горнолыжного курорта ведется в рамках одноименной территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух".