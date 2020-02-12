Более 100 тысяч участков в Москве обследуют с помощью беспилотников

12.02.20 12:24

© РИА Новости. Евгения Новоженина

12 февраля. Interfax-Russia.ru - В 2020 году Госинспекция по недвижимости при помощи квадрокоптеров обследует 100 тысяч земельных участков площадью более 1 тыс. кв.м, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"При помощи беспилотных летательных аппаратов будут выявлены незаконные постройки в 12 округах Москвы. Большое внимание планируется уделить особо охраняемым парковым зонам. Наибольшее число облетов будет в Троицком и Новомосковском административных округах", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По словам главы Госинспекции Владислава Овчинского, в 2020 году количество квадрокоптеров увеличится в пять раз - до 25 единиц.

Он отметил, что в 2019 году с помощью беспилотников выявлено 359 нарушений, а также 257 самостроев.

"Контроль с воздуха позволяет не только минимизировать трудозатраты и существенно сократить время обследования территории, но и способствует предупреждению нарушения и пресечению самостроя на начальном этапе", - пояснил Овчинский.

Ранее в Госинспекции сообщали, что до 90% самостроя в Москве будут выявлять при помощи квадрокоптеров.

Штрафы за самострой в настоящее время составляют в среднем 3,3 млн рублей на один субъект в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка.