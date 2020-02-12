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12.02.20 12:31

Вторая ракета "Ангара-А5" весной будет отправлена на космодром Плесецк

© РИА Новости. Руслан Кривобок
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Центр Хруничева планирует весной отправить на космодром Плесецк второй экземпляр новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5", сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"У нас стоит задача: март-апрель машина уйдет на космодром. Состав оттуда возвращается в Омск, забирает машину, привозит сюда", - сказал Варочко в ходе посещения предприятия членами Российского союза ветеранов и клуба военачальников.

Он сообщил, что затем состав снова отправится на омское предприятие "Полет", где производятся универсальные ракетные модули (УРМ) для "Ангары". Затем модули железной дорогой привозятся в Москву в Центр Хруничева, где проводится финальная сборка ракет, ее испытания, после чего носитель перевозится на космодром.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

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