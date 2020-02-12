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12.02.20 12:38

Роспотребнадзор: почти 5 тыс. школ в РФ закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Порядка 4,9 тыс. школ, 280 детсадов и 63 колледжа в России были закрыты, по данным на прошлую неделю, из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила заместитель начальника эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

"На прошлой неделе были закрыты 4900 школ и школ-интернатов, 280 детских дошкольных образовательных учреждений, 63 профессионально-технических образовательных учреждения. Кроме того, в 4500 детских учреждений были закрыты отдельные классы", - сказала Мельникова журналистам на брифинге в среду.

Она добавила, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе был превышены в 37 регионах России, среди них нет Москвы и Московской области.

"На последней неделе 37 субъектов заявили о превышении недельного эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но надо сказать, что превышение порога в большинстве субъектов достаточно умеренное - от 10 до 30%, и только в 9 субъектах - более 50% повышение", - сказала Мельникова.

Она уточнила, что среди заболевших выделяется возрастная группа детей от 7 до 14 лет, где превышение имеется в большем количестве регионов. В целом в стране, как и в Европе, циркулируют вирусы гриппа групп А и В приблизительно в одинаковых пропорциях. В последнее время эпидемиологи отмечают рост числа штамма гриппа A/H1N1-2009, который регистрировался в прошлые годы. Этот штамм, подчеркнула представитель ведомства, заложен в вакцину, которой на данный момент привито 74 млн человек, или каждый второй россиянин.

"Мы надеемся, что эпидемия этого года будет достаточно умеренной", - отметила Мельникова.

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