Роспотребнадзор наложил 32 млн руб. штрафов за продажу "снюса"

12.02.20 12:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор с 20 декабря 2019 года изъял из оборота более 1,3 млн упаковок запрещенной бестабачной продукции с никотином, наложено в общей сложности более 32 млн рублей штрафов.

"За весь период усиления контроля за этой продукции в обороте Роспотребнадзором проведено более 70 тыс. проверок по всей стране, на сегодняшний день уже изъято более 1 млн 300 тыс. пачек никотинсодержащей продукции. Составлено штрафов на общую сумму более 32 млн рублей, это по всей стране. Вся обнаруженная продукция изъята из оборота и арестована", - сказала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун журналистам на брифинге в среду.

По ее словам, проверки в регионах продолжаются, ситуация остается на контроле ведомства.

Председатель правительства РФ (на тот момент - Дмитрий Медведев) 24 декабря потребовал прекратить торговлю "снюсом" в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасения властей. По всей России начались проверки, которые проводит Роспотребнадзор совместно с правоохранительными органами.