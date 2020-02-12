Сотрудники МЧС спасли московского енота-беглеца

12.02.20 12:52

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Спасатели в Москве вернули сбежавшего енота хозяину, спустив животное с дерева при помощи автоподъемника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

"В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение. Животное находилось на дереве, уже примерно на уровне 6 метров над землей", - сказали в пресс-службе.

Спасатели рассказали, что зверек по кличке Маруся вскарабкался на дерево, но не смог сползти обратно, а при попытках спустить его, животное сопротивлялось и поднялось еще выше, на высоту 7 этажа. Енот провисел на дереве несколько часов, был сильно напуган, не шел на контакт и даже прокусил одному из спасателей краги.

"Прибывшие к месту сотрудники отряда "Спасрезерв" разработали целую операцию по спасению Маруси и даже хотели спускаться за ней с крыши, но потом было принято решение доставить ее на землю с помощью автоподъемника. После установки подъемного механизма, енот был успешно спасен и передан хозяину", - сообщили в МЧС.