Более 40 криптокабин для загранпаспортов установят в подмосковных МФЦ

12.02.20 12:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 февраля. Interfax-Russia.ru - В многофункциональных центрах Московской области в этом году будет установлено 43 криптобиокабины для самостоятельной активации загранпаспортов нового поколения, сообщил замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Михаил Анисимов.

"В подмосковных МФЦ появятся криптокабины. Это устройство в едином защищенном корпусе с предустановленным программным обеспечением, включая средства защиты информации. КБК регистрирует биометрические параметры и активирует изготовленный заграничный паспорт последнего поколения на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя", - сказал Анисимов на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.

По его словам, которые приводит пресс-центр областного парламента, во втором полугодии 2020 года в Подмосковье будет установлено 43 криптокабины. В настоящее время они проходят тестовую эксплуатацию.

Он отметил, что Московская область занимает ведущие позиции в рейтинге эффективности организации деятельности МФЦ по России. В настоящее время все услуги можно получить по принципу "одного окна" составляет 100%. В настоящее время в регионе насчитывается 123 офиса МФЦ, 248 небольших центров на 2-3 окна (территориально обособленное структурное подразделение) и 2004 окна приема.