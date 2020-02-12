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12.02.20 12:56
S7 с 29 апреля откроет рейсы из Москвы в Геленджик
До 24 мая перелеты будут осуществляться дважды в неделю, с 25 мая рейсы станут ежедневными, отмечается в сообщении.
Вылет из Москвы запланирован на 13:40, прибытие в Геленджик в 16:00. Обратный рейс в Москву будет выполняться в 16:50.
На линии будут задействованы самолеты Airbus A320neo вместимостью до 164 кресел.
Как сообщается на сайте аэропорта, в настоящее время регулярные полеты по маршруту Москва - Геленджик три раза в неделю выполняет авиакомпания "ИрАэро".
S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, основана супругами Филевыми.
Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.
ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года. По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 15% - до 338,786 тыс. человек.
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