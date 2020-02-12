S7 с 29 апреля откроет рейсы из Москвы в Геленджик

12.02.20 12:56

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания S7 Airlines с 29 апреля приступит к выполнению регулярных полетов по маршруту Москва - Геленджик, сообщает пресс-служба аэропорта Геленджика.

До 24 мая перелеты будут осуществляться дважды в неделю, с 25 мая рейсы станут ежедневными, отмечается в сообщении.

Вылет из Москвы запланирован на 13:40, прибытие в Геленджик в 16:00. Обратный рейс в Москву будет выполняться в 16:50.

На линии будут задействованы самолеты Airbus A320neo вместимостью до 164 кресел.

Как сообщается на сайте аэропорта, в настоящее время регулярные полеты по маршруту Москва - Геленджик три раза в неделю выполняет авиакомпания "ИрАэро".

S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, основана супругами Филевыми.

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале ООО. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года. По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 15% - до 338,786 тыс. человек.