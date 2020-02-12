Роспотребнадзор: эпидемии гриппа и ОРВИ в Москве нет, но в школах много заболевших

12.02.20 12:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве в целом не превышены, но число заболевших отдельно среди учеников школ и подростков несколько превышает порог, сообщают в Роспотребнадзоре.

"В Москве эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению не превышен на прошлой неделе. Есть небольшое превышение по школьникам где-то на 5%, и по лицам старше 15 лет - на 15%. Это считается небольшим, умеренным превышением, это характерно для эпидсезона", - сказала заместитель начальника эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова журналистам в среду.

Она добавила, что эпидемический порог не превышен и в Подмосковье.

Ранее она сообщила, что повышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ зафиксировано на прошлой неделе в 37 регионах России, на карантин в целом по стране закрыто 4,9 тыс. школ, 280 детсадов и 63 колледжа. Кроме того, в 4,5 тыс. школ из-за большого числа заболевших приостановлены занятия в отдельных классах.