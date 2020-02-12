Московский Губернский колледж искусств стал лучшим в подготовке кадров

12.02.20 13:07

Фото с сайта Министерства культуры Московской области

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Объявлены результаты проведенного в 2019 году Министерством просвещения Российской федерации мониторинга качества подготовки кадров, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Из 157 организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Московский Губернский колледж искусств вошел в ТОП-3 по Московской области и в ТОП-500 федерального рейтинга", - говорится в сообщении.

Мониторинг проводится ежегодно и включает анализ множества показателей, характеризующих работу образовательных учреждений. Среди них - качество подготовки, участие и победы студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, кадровый состав и трудоустройство выпускников, образовательная, международная, финансово-экономическая деятельность, инфраструктура.

В 2018 году в мониторинге принимали участие 4627 организаций среднего профессионального образования Российской Федерации. Всего в ТОП-500 федерального рейтинга попали 26 учебных заведений Московской области.

Московский Губернский колледж искусств ведет подготовку специалистов по 13 направлениям, в настоящее время в нем обучается 1298 человек.

За 72 года в Московском Губернском колледже искусств подготовлено свыше 11 тысяч специалистов сферы культуры и искусства: исполнителей, преподавателей, профессиональных вокалистов и музыкантов, актеров, библиотечных работников, руководителей творческих коллективов, структурных подразделений и учреждений.