Законопроект о приеме украинцев в гражданство РФ без экзамена по языку принят во II чтении

12.02.20 13:15

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12 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при вступлении в российское гражданство.

Законопроект (№ 819170-7) был подготовлен правительством и дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.

В настоящий момент определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Предложенный законопроект предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

Также во вторник Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о гражданстве (№814817-7), предусматривающий единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ до трех месяцев со дня подачи заявления. В настоящее время рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам принятые во втором чтении законопроекты, заявил, что "мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией".

"Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников: уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик", - подчеркнул Володин.