Падеж диких кабанов зафиксирован в заповеднике Приамурья на фоне вспышки АЧС

12.02.20 13:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Африканская чума свиней (АЧС) выявлена у диких кабанов в Архаринском районе Амурской области; в среду мертвые животные, причиной смерти которых могла стать АЧС, обнаружены также в Хинганском заповеднике, который находится в этом районе.

"На этой неделе были найдены мертвые дикие кабаны. В лабораторию были доставлены три пробы, во всех трех выявлен геном вируса АЧС. Это уже второй случай с начала зимы. Мы тесно работаем с управлением по охране животного мира, проводим мониторинговые исследования", - сообщил "Интерфаксу" начальник управление ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Замдиректора Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин подтвердил агентству, что в районе идет уничтожение туш диких кабанов, которые были найдены за пределами охраняемой природной территории. При этом мертвые животные уже обнаружены и на территории заповедника.

"К сожалению, в среду был зарегистрирован падеж кабанов в южной части заповедника на равнинной территории. В северной части заповедника мертвых кабанов не находили, тот район мы обследовали. Если падеж вызвала африканская или классическая чума свиней, то другим копытным это не угрожает, больше угроза для домашнего свиноводства", - отметил Кастрикин.

По его словам, о найденных трупах кабанов сотрудники заповедника сразу же сообщили в управление ветеринарии области. В четверг в заповеднике ожидают специалистов, которые возьмут пробы, чтобы подтвердить или опровергнуть африканскую чуму свиней.

По информации регионального управления по охране животного мира, из-за неблагоприятной ситуации с АЧС в Приамурье принято решение о регулировании численности кабанов. По данным учетов прошлого года, в регионе насчитывалось более 15,5 тыс. диких свиней. В результате мероприятий по регулированию численности планируется добыть более 1,2 тыс. особей. В областную ветлабораторию будет передаваться биоматериал для исследований на АЧС.

В прошлом году из-за опасного вируса в регионе было изъято и уничтожено более 15,3 тыс. свиней. Первый очаг АЧС в Амурской области в 2019 году был зафиксирован в начале августа в одном из крестьянских хозяйств Усть-Ивановки Благовещенского района. В общей сложности АЧС была зафиксирована в городах Благовещенск и Райчихинск, а также в населенных пунктах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского, Тамбовского, Бурейского, Архаринского и Благовещенского районов.

Хинганский заповедник - охранная территория степных и лесостепных ландшафтов южного Приамурья, а также гнездовий краснокнижного уссурийского (японского) и даурского журавлей. Здесь же охотятся краснокнижные амурские тигры, в разные годы выпущенные в дикую природу из Центра реабилитации и реинтродукции хищников в Приморье.