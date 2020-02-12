Прокуратура: питьевая вода в Выборге не соответствует санитарным нормам

12.02.20 13:25

© РИА Новости. Владимир Вяткин

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ленинградской области потребовала от ГУП "Леноблводоканал" обеспечить соответствие питьевой воды в Выборге санитарным нормам.

Как сообщает пресс-служба ведомства в среду, в ноябре 2019 года были отобраны пробы питьевой воды из озера Краснохолмское (источник питьевого водоснабжения города) и очистных сооружений. Также пробы были взяты на входе в котельную "Юго-Восточная" и на вводе в жилые дома.

"Согласно экспертным заключениям, качество отобранных проб питьевой воды, подаваемой жителям Выборга, не соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в Выборгский городской суд иск в отношении ГУП "Леноблводоканал". Заявление находится на рассмотрении.