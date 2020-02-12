Около 60 тыс. петербуржцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

12.02.20 13:33

© РИА Новости. Николай Хижняк

12 февраля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге и Ленинградской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ.

"В Петербурге за прошлую неделю рост заболеваемости составил порядка 23%, это порядка 60 тыс. человек. (...) На 20% выросло число госпитализированных. (...) Это приближение к эпидемическому порогу заболеваемости", - сообщила журналистам в среду руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

По её словам, чаще других болеют дети 7-14 лет.

"Учебный процесс был прекращён в незначительном количестве учебных заведений, там установлен недельный карантин. Но мы прогнозируем увеличение числа заболевших и введение карантинных мероприятий в дальнейшем", - добавила Башкетова.

В свою очередь глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что показатели заболеваемости на данный момент не превышают средних многолетних значений.

"Ничего из ряда вон выходящего не происходит. Город готов к эпидемическому подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ. (...) Резервный запас лекарств и лечебной атрибутики в городе достаточный", - заверил Лисовец.

Он отметил, что прогнозируемого экспертами дефицита медицинских масок в северной столице нет: в аптеках обеспечен двухнедельный запас, в медорганизациях масок хватит как минимум на месяц, а в Боткинской больнице - на полгода.

В Ленинградской области ситуация аналогичная. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максима Чёрного, регион также готовится к эпидемии гриппа и ОРВИ: за прошедшую неделю рост заболеваемости составил 23,3%.

В Петербурге для заболевших развёрнуто более 900 инфекционных коек в семи стационарах города; в случае эпидемии откроют ещё 3,5 тыс. коек в 16 стационарах. В Ленинградской области в 20 стационарах развёрнуто почти 400 коек, на период эпидемии их количество будет увеличено до 2,3 тыс.