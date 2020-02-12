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12.02.20 13:35

Количество невыездных должников превысило в РФ в 2019 году 10 млн человек

© РИА Новости. Александр Гальперин
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы в 2019 году ввели временный запрет на выезд из РФ в отношении почти 8 млн должников, что более чем на 2 млн превышает показатели предыдущего года, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно статистике, размещенной на сайте ФССП, за прошедший год территориальные органы ведомства вынесли 7,8 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны (за 2018 год - 5,7 млн).

С учетом 2,6 млн постановлений, действовавших на начало года, всего в 2019 году запрет на выезд из России действовал в отношении порядка 10,5 млн должников (в 2018 году - 7,5 млн).

По данным ФССП, количество невыездных россиян на конец 2019 года составляло уже 3,2 млн человек.

Общая сумма долгов этих лиц за год превысила 4,3 млрд рублей, по состоянию на конец года она уменьшилась за счет взысканных средств до 1,4 млрд рублей.

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