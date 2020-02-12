Почти 160 млн руб. потратят в Подмосковье на отлов и содержание безнадзорных собак

12.02.20 13:36

© РИА Новости. Илья Питалев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - На организацию отлова безнадзорных животных в Подмосковье на 6 месяцев 2020 года выделено более 157 млн. рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На мероприятия по отлову, содержанию и оказанию ветеринарных услуг животным без владельцев на первое полугодие 2020 года из регионального бюджета выделено более 157 млн. рублей. Это на 20 млн. рублей больше, чем на аналогичный период прошлого года", - сказал Андрей Разин.

По словам главы ведомства, сумма субсидий на аналогичные мероприятия на весь прошлый год составила порядка 260 млн. рублей

"Отловленные животные без владельцев доставляются в приют, где осматриваются ветеринарными специалистами, после чего помещаются на десятидневный карантин. По завершению карантина животные обрабатываются против экто- и эндопаразитов, вакцинируются против бешенства. Затем животных чипируют, стерилизуют, и, после передержки, выпускаются в прежнюю среду обитания", - отметил Андрей Разин.

Министр назвал городские округа региона с наибольшим количеством животных, отловленных и прошедших все ветеринарные мероприятия в 2019 году. В Подольске было выловлено 2522 собаки, Коломенском г.о. -1427, в Балашихе - 1005, Одинцовском г.о. - 868, Воскресенском г.о. -765, Серпуховском г.о. - 657, Пушкинском г.о. - 645, Наро-Фоминском городском округе - 588, Сергиево-Посадском - 555, Богородский г.о. - 548.