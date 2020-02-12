Челябинская область в 2020г планирует увеличить ввод жилья на 2,6%

12.02.20 13:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Челябинской области в 2020 году запланирован на уровне 1,5 млн кв. метров против 1 млн 462,5 тыс. кв. метров в 2019 году, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Евгений Курилов.

Таким образом, ввод жилья может вырасти в этом году на 2,6%.

"В этом году ожидаем, что ввод индивидуального жилья останется примерно на прежнем уровне. В прошлом году было введено порядка 670 тыс. кв. метров индивидуального жилья, все остальное - это многоэтажная застройка", - сказал Курилов.

По его информации, в настоящее время застройщики ведут активную работу по открытию эскроу-счетов, поэтому уже в 2021 году основная доля жилья в регионе будет вводиться в рамках проектного финансирования.

По данным замминистра, к настоящему времени в регионе более 70 компаний-застройщиков получили разрешения на строительство 239 объектов суммарной площадью порядка 2,5 млн. кв. метров, из них 102 объекта суммарной площадью 700 тыс. кв. метров - проекты с использованием эскроу-счетов.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе областного Минстроя, в 2019 году ввод жилья в регионе сократился по сравнению с предыдущим годом на 4,1%. В частности, ввод многоквартирного жилья составил 668,8 тыс. кв. метров (снижение на 8% к 2018 году), индивидуального жилищного строительства - 793,7 тыс. кв. метров (рост на 1,1%).

"Начиная с 2017 года объёмы жилья, строящегося населением, растут, а объёмы ввода жилья, построенного юридическими лицами - строительными компаниями, падают. В 2017 году застройщики возвели 277 многоквартирных домов, в 2018 - 222 многоквартирных дома", - отметили в пресс-службе ведомства.