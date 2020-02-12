Aerosmith выступит в Москве в рамках турне к 50-летию группы

12.02.20 13:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Американская рок-группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля в рамках европейского турне в честь 50-летия группы, сообщили в пресс-службе организаторов шоу - компании SAV Entertainment.

"Одна из самых успешных рок-групп за всю историю жанра празднует свое 50-летие масштабным европейским туром! 30 июля Aerosmith выступят на стадионе ВТБ-Арена", - сообщили организаторы.

Aerosmith выступит в Москве в рамках мирового турне, концерты пройдут в 14 странах от Италии и Германии до Чехии и России.

Как уточнили организаторы, нынешнее шоу должно быть самым грандиозным в карьере Aerosmith. "Как показало живое выступление на премии "Грэмми" 2020 года, группа находится в потрясающей форме - 30 июля российские поклонники смогут убедиться в этом сами, услышав лучшие хиты из дискографии музыкальной легенды во время их потрясающего шоу", - отмечается в сообщении.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер. Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time). За 50-летнюю историю группы было продано 150 млн альбомов (из них более 60 - в Соединённых Штатах, что на тот момент является самым высоким результатом среди американских коллективов, играющих хард-рок). По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith - первые среди американских групп.