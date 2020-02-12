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12.02.20 13:43
Нулевая инфляция зафиксирована в январе в Крыму
В частности, цены на продукты и непродовольственные товары в прошлом месяце не изменились, стоимость услуг снизилась на 0,1%.
Потребительские цены в городе федерального значения Севастополь выросли в январе 2020 года на 0,3% по сравнению с декабрем 2019 года.
Так, по данным Крымстата, цены на продтовары снизились в прошлом месяце на 0,1%, на непродовольственные товары - увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%.
Как сообщалось, инфляция в республике Крым в целом за 2019 год составила 2,6%, в Севастополе - 2,5%.
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