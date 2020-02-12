Нулевая инфляция зафиксирована в январе в Крыму

12.02.20 13:43

© РИА Новости. Михаил Мордасов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в республике Крым в январе 2020 года не изменились, говорится в материалах Крымстата.

В частности, цены на продукты и непродовольственные товары в прошлом месяце не изменились, стоимость услуг снизилась на 0,1%.

Потребительские цены в городе федерального значения Севастополь выросли в январе 2020 года на 0,3% по сравнению с декабрем 2019 года.

Так, по данным Крымстата, цены на продтовары снизились в прошлом месяце на 0,1%, на непродовольственные товары - увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%.

Как сообщалось, инфляция в республике Крым в целом за 2019 год составила 2,6%, в Севастополе - 2,5%.