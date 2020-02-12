Яхта "Елизавета" из Красноярска в ходе "кругосветки" дошла до Антарктиды

12.02.20 13:54

Фото пресс-службы красноярского отделения Русского географического общества (РГО)

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Экипаж парусно-моторной яхты "Елизавета", отправившейся в июле 2017 года в кругосветное путешествие из Красноярска, успешно достиг берегов Антарктиды, сообщает в среду пресс-служба красноярского отделения Русского географического общества (РГО).

По информации РГО, сейчас команда находится на российской станции "Беллинсгаузен".

"Символично, что в Антарктиду "Елизавета" пришла именно сейчас, когда празднуется 200-летие открытия этого континента русской морской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева", - отмечается в сообщении.

На первом этапе "Елизавета" по реке Енисей вышла на Северный морской путь, дошла Беломорско-Балтийского канала, далее - через Онежское озеро, реку Свирь, Ладожское озеро, и по реке Нева в августе 2017 года пришвартовалась в Санкт-Петербурге.

С августа 2019 года судно обошло Европу, совершило трансатлантический переход, прошло Латинскую Америку и прибыло в Антарктиду.

Отмечается, что состав команды яхты "Елизавета" на разных этапах обновляется. Далее кругосветная экспедиция красноярской яхты продолжится. Впереди ещё два этапа - Тихоокеанский и Восточно-Арктический. Предполагается, что яхта обогнёт Северную Америку, пройдет через Берингов пролив, Северный Ледовитый океан и вернётся в Россию.

Результатами кругосветки станут научные изыскания и документальный фильм. В ходе путешествия его участники отбирают пробы воды, проводят экологические исследования, сравнивают показания навигационных систем с данными GPS.

"Цель экспедиции - привлечь внимание к проблемам освоения Русского Севера, пробудить интерес молодых людей к профессиям моряка и полярника, а также к парусному спорту", - поясняют в РГО.