Спикер петербургского парламента поддержал упоминание бога в Конституции РФ

12.02.20 13:56

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поддержал включение упоминания о боге в Конституцию РФ.

"Я целиком и полностью поддерживаю позицию святейшего патриарха Кирилла. Россия - православная страна. Россия - миродержавная сила, как мы говорим, последняя надежда бога на Земле", - заявил Макаров журналистам в среду.

"Это важно для каждого верующего человека, независимо от того, к какой вере он принадлежит. Я как православный человек убеждён в том, что это необходимо сделать - прежде всего, для сплочения нашего общества, для повышения духовности, нравственности, заботы о ближнем. Такие поправки в Конституцию, безусловно, не просто можно вносить, а даже нужно", - подчеркнул спикер Заксобрания.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался бог. Потому что большинство российских граждан в бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал патриарх в субботу на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации.