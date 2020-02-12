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12.02.20 15:43

Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале столичного суда

© РИА Новости. Руслан Кривобок
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов скончался в результате попытки суицида в Чертановском суде после оглашения приговора.

"Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание, покончил с собой", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По данным суда, Свиридов скончался.

Солопова отметила, что "обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются".

"В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета", - сказала Солопова.

В суде отметили, что в среду приговором суда Свиридов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Осужденный не признал вину в совершении преступления, ему было назначено наказание ниже низшего предела - 3 года колонии строгого режима.

Адвокат Григорий Иванищев заявил "Интерфаксу" в среду, что его подзащитный Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда из-за вынесенного ему приговора.

"У Виктора (Свиридова) не было суицидальных склонностей. Мы ожидали оправдательного приговора. Суд проигнорировал тяжелое заболевание - рак четвертой степени - моего подзащитного и назначил ему наказание в виде трех лет строгого режима. Я связываю это с решением суда", - сказал Иванищев.

Он отметил, что следствие провело расследование "поверхностно" и суд проигнорировал доводы защиты на этот счет.

В настоящий момент Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства самоубийства Свиридова. Кроме того, следователи устанавливают степень режима безопасности в суде.

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