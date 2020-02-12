В Кремле не стали комментировать приговор по делу "Сети"

12.02.20 14:06

© РИА Новости. Илья Питалев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле заметили резонансные публикации в связи с приговором суда участникам дела запрещенной в РФ организации "Сеть", но судебное решение не комментируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непосредственного запрета нет. Есть просто общая невозможность комментировать судебные решения. Об этом я вам неоднократно говорил - мы просто не можем этого делать, потому что это решение суда", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать отказ главы Совета по правам человека при президенте РФ дать оценку решению суда по делу "Сети", поскольку он является сотрудником администрации президента РФ.

Песков сказал также, что в Кремле обратили внимание на многочисленные публикации, связанные с делом "Сети".

"Мы заметили множество публикаций, заметили определенный резонанс. Но это судебное решение, и мы не будем его комментировать", - сказал он.

В понедельник Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Фигурантам дела в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, в числе которых участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.