Путин: все социальные, инвестиционные планы нужно обеспечить финансированием

12.02.20 14:16

© РИА Новости. Алексей Никольский

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, о необходимости финансового обеспечения всех социальных и инвестиционных планов.

"Обращаю внимание: все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что здесь ничего нового нет. "Просто хотел бы от вас сегодня услышать, как мы приступаем к этой работе, с каких позиций и какими темпами будем добиваться поставленных задач", - сказал президент.

Путин также поинтересовался тем, как правительство намерено выстраивать работу с регионами в части привлечения инвестиций и создания площадок для новых производств и мощностей, строительства объектов, запланированных в национальных проектах.

Кроме того, глава государства призвал исполнительную власть координировать работу с Центробанком.

"Основная задача экономической повестки - запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Рассчитываю здесь на совместную партнерскую работу правительства Российской Федерации и Банка России", - сказал Путин на совещании, участие в котором принимали новый премьер Михаил Мишустин, его первый зам Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, помощник главы государства Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Президент подчеркнул, что "устойчивость, в том числе бюджетной системы, нужно, безусловно, сохранять", но добавил, что одной макроэкономической стабильности недостаточно: "нам на этой базе нужно обеспечить развитие, необходимые для нашей экономики темпы".

"Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций - это и новые рабочие места, и модернизированные рабочие места, это дополнительный спрос на профессиональные и квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах, но, по сути дела, по всей стране", - заявил Путин.