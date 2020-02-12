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12.02.20 14:26

Тульская область в 2020г расширила меры поддержки малого и среднего бизнеса

Фото пресс-службы правительства Тульской области
12 февраля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области расширен перечень мер поддержки предпринимательских структур, что позволило увеличить объемы поддержки в два раза, сообщил председатель облкомитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов в ходе встречи с главой региона Алексеем Дюминым.

"В 2019 году центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям более 11 тысяч различных услуг. Более 12 тысяч человек приняли участие в образовательных мероприятиях и получили консультационные услуги по открытию собственного дела. Расширен пакет льготного финансирования для различных групп предпринимателей, что позволило увеличить объем поддержки практически в два раза", - приводятся в сообщении слова Романова.

Глава облкомитета отметил, что по итогам прошлого года в регионе создано 9,9 тыс. субъектов малого бизнеса. Всего в сфере МСП занято порядка 176 тыс. человек, ожидается, что в 2020 году их количество возрастет до 184 тысяч. А общее число субъектов малого и среднего бизнеса должно увеличиться с 55,7 до 58,8 тысяч.

"Для решения этих амбициозных задач все действующие меры поддержки будут сохранены. Также планируется расширить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Заявку на получение льготного займа можно подать через личный кабинет на сайте, получив при этом дополнительную льготу по процентной ставке. Предпринимателям будут возмещать затраты на приобретение оборудования и специализированного транспорта. Субсидия на одного получателя составит до 1 миллиона рублей. Будут расширены образовательные программы для бизнеса", - сказал Романов.

В свою очередь, губернатор Дюмин обратил внимание на важность поддержки туляков, работающих в сфере социального предпринимательства.

"Сегодня в регионе многое делается для создания комфортного инвестиционного и бизнес-климата. Важно, чтобы о мерах поддержки знало как можно больше предпринимателей и людей, которые только собираются заняться бизнесом. Прошу обратить особое внимание на социальное предпринимательство, в том числе предложить максимальные возможности для трудоустройства людей с ограниченными возможностями", - сказал Дюмин.

В настоящее время ведется работа над пакетом дополнительных мер стимулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в бюджете Тульской области на 2020 год запланировано 183,3 млн рублей. В настоящее время в области работает более 62 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Всего на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Тульской области к 2025 году запланировано выделить 1,77 млрд рублей. Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП к концу 2024 года составит 32,5%.

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