Астраханская область в 2020г направит на ремонт дорог 1,3 млрд руб. в рамках нацпроекта

12.02.20 14:36

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Астраханской области в 2020 году направят более 1,3 млрд рублей на капитальное строительство и ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в инстаграме.

"В этом году на капитальное строительство и ремонт автомобильных дорог региона будет потрачено 1,36 млрд рублей. Из них на Астрахань придется 680 млн. Общая протяженность приведенных в нормативное состояние дорог - 68,29 км", - написал Бабушкин.

Он отметил, что местные власти планируют создать в регионе комфортную и качественную дорожную инфраструктуру.

Среди объектов, вошедших в программу, - мост "Милицейский" через реку Царев (его ремонт будет вестись и в 2021 году), Аэропортовское шоссе, дороги на улицах Алексеева, Куликова, 1-я Перевозная, 3-я Интернациональная.