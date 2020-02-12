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12.02.20 14:36
Астраханская область в 2020г направит на ремонт дорог 1,3 млрд руб. в рамках нацпроекта
"В этом году на капитальное строительство и ремонт автомобильных дорог региона будет потрачено 1,36 млрд рублей. Из них на Астрахань придется 680 млн. Общая протяженность приведенных в нормативное состояние дорог - 68,29 км", - написал Бабушкин.
Он отметил, что местные власти планируют создать в регионе комфортную и качественную дорожную инфраструктуру.
Среди объектов, вошедших в программу, - мост "Милицейский" через реку Царев (его ремонт будет вестись и в 2021 году), Аэропортовское шоссе, дороги на улицах Алексеева, Куликова, 1-я Перевозная, 3-я Интернациональная.
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