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12.02.20 14:45
ЕР предлагает отменить пошлину на ввоз дорогих незарегистрированных лекарств
Соответствующие предложения планируется направить председателю правительства Михаилу Мишустину, добавила она.
"В настоящее время, когда родители или благотворительные фонды ввозят в Россию незарегистрированное лекарство, они платят таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро. Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены заплатить пошлину в размере 15% от суммы. Это ненормальная ситуация и ее необходимо исправить", - цитирует пресс-служба партии слова Баталиной, сказанные в среду на общественном обсуждении данной темы.
Баталина отметила, что окончательное решение по этому вопросу принимает Евразийская экономическая комиссия, однако до этого целый ряд решений нужно принять органами исполнительной власти РФ.
"Представители Минздрава и Минпромторга в ходе обсуждения выразили готовность запустить процесс отмены пошлины", - сообщила Баталина.
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