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12.02.20 14:52
Мишустин анонсировал создание системы мониторинга реализации нацпроектов
"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами-руководителями нацпроектов вести, если хотите, оперативный мониторинг того, что происходит в режиме онлайн. Для этого, соответственно, будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств", - сказал Мишустин, выступая на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, это позволит оценивать риски и предупреждать о возможных отклонениях, в первую очередь в достижении национальных целей и целевых показателей.
Он подчеркнул необходимость "добиться жесткой связки от правительства до муниципалитетов".
Премьер-министр отметил, что перенос реализации выделенных на нацпроекты средств на следующий год, как это было ранее, недопустим.
"Решение о переносе неиспользованных средств с 2019 на 2020 год было исключительным. В этом году такого быть не должно", - подчеркнул Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что "все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителей доходить в установленный срок", а не к концу года, как "иногда бывает".
"Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым, прошу всех это иметь в виду", - сказал премьер.
Он напомнил, что сейчас уже середина февраля, а работа по принятию необходимых нормативных актов для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов не завершена.
"Просил бы всех нас ускориться", - сказал Мишустин.
Перенос неиспользованных средств на нацпроекты с 2019 на 2020 год произошел по причине того, что механизмы реализации нацпроектов еще только отлаживались, напомнил Мишустин.
"Наша задача - разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация, и принять все меры для того, чтобы это больше не повторялось", - подчеркнул он.
Также Мишустин поручил Минэкономразвития до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана достижения наццелей и нацпроектов.
"Я дал соответствующее поручение Минэкономразвития и руководителям нацпроектов до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана достижения наццелей и нацпроектов, в том числе, с учетом новых задач, которые были поставлены президентом в Послании Федеральному Собранию", - заключил Мишустин.
Он поручил координировать эту работу вице-премьерам - кураторам нацпроектов, попросив их выстроить "четкую управленческую вертикаль".
"Надо, чтобы уже в ближайшее время люди видели реальные результаты нашей работы", - подчеркнул премьер.
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