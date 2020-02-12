Суд признал банкротом одного из ключевых резидентов ТОР "Камчатка"

12.02.20 15:02

© РИА Новости. Андрей Старостин

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Камчатского края признал базового резидента ТОР "Камчатка" ИП Ветчиновой, построившего один из крупнейших на Дальнем Востоке аквапарков, банкротом по заявлению АО "Комкон".

"Судом вынесено решение о признании банкротом ИП Ветчиновой В.А. и введении в отношении должника процедуры реализации имущества на шесть месяцев", - сообщается на сайте суда.

Рассмотрение отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества назначено на 14 июля этого года.

Ранее, в октябре 2019 года, в отношении ИП была введена процедура реструктуризации долгов сроком на три месяца. "С даты введения процедуры реструктуризации долгов и по настоящее время судом принято к производству 13 заявлений кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника на сумму более 260 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Основным кредитором ИП Ветчиновой является АО "Комкон" - более 141 млн рублей задолженности по кредитным договорам.

Аквапарк "Чудо-остров" - первый крупный проект в сфере туризма, реализованный в рамках ТОР на Камчатке. Он открылся в Елизовском районе региона в конце 2016 года. Совокупная стоимость строительства аквапарка - более 625 млн рублей. "Чудо-остров" - это комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанный на посещение более 700 человек одновременно.

Инвестор проекта - известный на Камчатке предприниматель Александр Ветчинов, считает главной причиной убыточности аквапарка недодачу в бассейны "Чудо-острова" горячей воды, слишком высокий тариф на этот ресурс, а также винит краевые власти.

По его словам, было выполнено техприсоединение "Чудо-острова" как резидента ТОР к системе теплоснабжения, договор на эти работы заключен с АО "Тепло Земли", которое пробурило скважину и продает оттуда горячую термальную воду аквапарку.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Тепло Земли" зарегистрировано в 2015 году в поселке Термальный Камчатского края с уставным капиталом 275,846 млн рублей. Единственным владельцем компании является государственное унитарное предприятие (ГУП) "Камчатскбургеотермия", созданное правительством Камчатского края. При этом более 7 лет ГУП находится в процедуре банкротства по заявлению самого предприятия. В 2012 году в отношении него введено наблюдение, в 2016 году - открыто конкурсное производство. Согласно картотеке арбитражных дел, у "Камчатскбургеотермии" было 50 объектов недвижимости добычной инфраструктуры, которые по решению собрания кредиторов в июне 2019 года переданы "Теплу Земли".

"Мощность скважины - 24 литра в секунду. Этого достаточно было бы для аквапарка. Но "Тепло Земли" дает нам всего 10 литров в секунду. Горячей воды хватает только, чтобы аквапарк не замерз", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" Александр Ветчинов.

По его словам, в бассейнах "Чудо-острова" холодно.

"Почитайте соцсети. Везде написано, что вода холодная. Мне уже просто стыдно людям в глаза смотреть", - сказал Ветчинов.

Он добавил, что ИП вынуждено было в течение трех лет тратить огромные суммы на дизельное топливо, чтобы самостоятельно подогревать воду до нужной температуры.

Как утверждает Ветчинов, несмотря на то, что аквапарк не получает нужное количество горячей воды, подконтрольное властям АО "Тепло Земли" выставляет за нее предприятию счета в 2,5 млн рублей в месяц, хотя соседние базы отдыха, в том числе загородная база "Сыпучка", являющаяся краевым государственным казенным учреждением при аппарате губернатора и правительства Камчатского края, получают термальную воду в разы дешевле - по 50 тыс. рублей в месяц.

"Власти региона обещали сделать нам 30% скидку на воду, но свое слово не сдержали", - подчеркнул предприниматель, добавив, что ИП не способно платить ежемесячно 2,5 млн рублей за воду.

По его словам, проблему могла бы решить передача скважины в собственность, либо в аренду аквапарку.

"Поручения сделать это неоднократно направлялись властям Камчатки, однако вопрос так и не был решен", - сказал инвестор.

Еще одной причиной разорения своего предприятия резидент ТОР считает передачу кредита в 300 млн рублей, который Ветчинов брал в "Муниципальном Камчатпрофитбанке" (региональный банк) ряду фирм, одна из которых - "Комкон". Именно она инициировала банкротство ИП.

"Камчатпрофитбанк передал кредит ряду компаний, хотя не было просрочки или каких других проблем. Пошли проценты, и все остальное", - сказал коммерсант, долг которого по кредиту к настоящему времени приближается к 500 млн рублей.

"Такое впечатление, что существует сговор для того, чтобы обанкротить наши компании и забрать аквапарк и другое имущество. Другого я не вижу", - заявил Ветчинов.

В АО "Тепло Земли" агентству заявили, что свои обязательства перед ИП Ветчинова они выполнили в полном объеме.

"По договору с резидентом ТОР мы должны были подавать для аквапарка 15 литров горячей воды в секунду при ее температуре 58 градусов, что составляло бы 1,512 Гкал/ч. По факту мы давали ему в среднем 11-12 литров в секунду (сейчас из-за технических проблем - 10 литров в секунду), но температура воды 85 градусов. Это 1,768 Гкал/час, что превышает заявленную потребителем нагрузку в 1,2 раза. Теплоснабжение, которое мы подаем, измеряется не в литрах, а в Гкал/час, как и было прописано в договоре с ИП Ветчинова", - сказал представитель "Тепла Земли".

По его словам, возможно, скважина способна давать и больше воды, но чтобы узнать это, надо провести ее дополнительные испытания. Для этого на какое-то время аквапарк пришлось бы временно отключить от теплоснабжения.

"АО "Тепло Земли" предлагало Ветчинову такой вариант. Но на контакт он не идет", - сказал представитель предприятия.

Что касается стоимости теплоносителя, то, словам представителя "Тепла Земли", тариф на него для аквапарка поставщик снизил.

"Снижение тарифа в 2019 году по отношению к тарифу 2018 года составляет в первом полугодии 12%, во втором полугодии 15% - 970 рублей за 1 Гкал без НДС и 1 тыс. 014 рублей соответственно", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края агентству сообщили, что законодательством в области регулирования тарифов установление скидок не предусматривается.

"Тарифы на тепловую энергию подлежат государственному регулированию и устанавливаются в соответствии с законодательством РФ в области ценообразования. То есть вопрос предоставления скидки в 30% на горячую воду для ИП Ветчинова в правовом поле не рассматривался", - сказали агентству в региональной службе, подчеркнув, что для АО "Тепло Земли" тариф установлен с дифференциацией по системе теплоснабжения, что позволило снизить тарифную нагрузку на потребителей, в том числе и аквапарку.

Там же отметили, что для ИП Ветчинова как резидента ТОР была предусмотрена мера поддержки в виде сниженного тарифа на электроэнергию.

В пресс-службе правительства Камчатского края агентству заявили, что резиденту со стороны властей была оказана всесторонняя поддержка. В частности, на создание инфраструктуры было потрачено 186 млн руб. из федерального бюджета.

Что касается передачи скважины коммерсанту, откуда аквапарк получает горячую воду, то, по данным чиновников, сделать это невозможно.

"Скважину в эксплуатацию, аренду или собственность резиденту передать невозможно в связи с тем, что она является имуществом АО "Тепло Земли", находящимся в конкурсной массе, а также в залоге у АО "Корпорация развития Дальнего Востока", - пояснили в правительстве региона.

Сообщили также, что власти пытались помочь резиденту ТОР повысить посещаемость аквапарка.

"Краевое агентство по туризму и внешним связям предлагало резиденту заключить договор с туристическими операторами, либо зарегистрироваться в качестве туроператора для обеспечения возможности посещения аквапарка по программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае". Данные меры резидентом не приняты. Региональное агентство также приглашало ИП Ветчинова к участию в региональных туристических выставках, проходивших весной и осенью 2019 года. От участия в выставках резидент отказался", - сказали в пресс-службе краевого правительства.