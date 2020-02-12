Ярославская область реализует более 30 инвестпроектов на 129 млрд рублей

12.02.20 15:11

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Предприятия в Ярославской области в рамках приоритетных направлений реализуют более 30 инвестиционных проектов общей стоимостью 129 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такие данные глава региона Дмитрий Миронов привел на заседании в среду совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО.

Губернатор уточнил, что среди приоритетных отраслей, которые должны обеспечить наибольший прирост ВРП до 2024 года, - машиностроение, нефтехимия, фармацевтика, туризм и сельское хозяйство, информатизация и связь.

"Главной задачей по реализации регионального плана привлечения инвестиций является создание условий для развития производственных компаний и увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в ВРП региона. В области функционируют восемь государственных инвестиционных площадок - индустриальных парков. Сформирована полная линейка региональных институтов развития, содействующих бизнесу. Для инвесторов доступны все формы поддержки - субсидии, гранты, льготные займы, поручительства, налоговые льготы", - сказал Миронов.

Наиболее полно они представлены на территориях опережающего социально-экономического развития: в Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове Великом.

"Для ускорения роста инвестиций в основной капитал, увеличения количества малых и средних предприятий, их вклада в экономику региона, необходимо продолжить работу по созданию комфортных условий в бизнес-среде", - подытожил губернатор.