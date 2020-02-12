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12.02.20 15:26

Башкирия получит более 1 млрд руб. из федбюджета на финансирование соцконтрактов с малоимущими

© РИА Новости. Владимир Трефилов
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет в 2020-2022 годах профинансирует программу социальных контрактов с малоимущими жителями Башкирии на 1 млрд рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Главная задача проекта, который предполагает выделение малоимущим гражданам от 15 до 100 тысяч рублей, - вооружить людей той самой удочкой, которая позволит "ловить рыбку" в течение всей жизни. И улучшить в конечном итоге материальное благосостояние далеко не самых богатых жителей", - приводятся в пресс-релизе слова вице-премьера правительства Башкирии Ленары Ивановой.

По ее данным, в течение пяти лет по региональной программе соцконтракты заключилиуфа более 6,5 тыс. жителей Башкирии, большая часть из которых - семьи с детьми, на эти цели из республиканского бюджета было выделено около 280 млн рублей. Иванова сообщила, что 98% получателей господдержки направили деньги на развитие личного подсобного хозяйства, 2% - на открытие собственного дела, менее 1% - на профобразование. Соцподдержка помогла семьям немного увеличить среднедушевой доход.

Иванова отметила, что участие региона в федеральном проекте расширяет возможности для получателей соцподдержки.

"Полученные деньги можно будет использовать для поиска работы, профессионального образования и переобучения, на ведение индивидуальной деятельности и личного подсобного хозяйства, а также иные мероприятия, связанные с трудной жизненной ситуацией. Например, на лечение от алкоголизма неблагополучных родителей, погашение долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг и другие цели, связанные с помощью конкретным семьям", - сказала она.

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