Петербуржцы этой зимой не дождутся льда на водоемах

12.02.20 15:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Водоемы Петербурга и Ленинградской области этой зимой так и не покроются льдом, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Перспектив образования устойчивого ледового покрытия на водоемах региона в феврале нет. В течение месяца ожидается температура воздуха, близкая к нулю, с похолоданием и оттепелями, сильным ветром", - сказал Колесов журналистам в среду.

По его словам, отрицательные температуры в северной столице и Ленинградской области ожидаются 15 и 16 февраля, а также в 20-х числах месяца; в северных районах области столбик термометра может опуститься до минус десяти градусов.

Однако несколько морозных дней, как отметил синоптик, ситуацию на воде не изменят.

В свою очередь спасатели в очередной раз призвали жителей не рисковать и воздержаться от выхода на лёд.

"Состояние ледового покрова и последствия выхода на него сейчас опаснее коронавируса. Когда человек провалился под лёд - это почти гарантированная смерть. С одной стороны, зимняя одежда набухает, тянет на дно. С другой, уже через 15-20 минут нахождения в такой воде наступает опасное для жизни переохлаждение. Если учесть разбросанность водоёмов в Ленинградской области и их удаленность от больших населенных пунктов, спасатели не успеют прийти на помощь", - сказал главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Ленинградской области Геннадий Корсунов.

В настоящее время в Петербурге и Ленинградской области действует запрет по выходу на ледовое покрытие водоёмов. Кроме того, для предупреждения несчастных случаев сотрудники МЧС патрулируют водоемы с массовым скоплением людей, проводят с рыбаками и гуляющими разъяснительные беседы. Вдоль береговой линии выставлены дополнительные запрещающие знаки, организовано информирование о запрете выхода и выезда на лед через машины оповещения и СМС-рассылку.

"Из опыта прошлых лет мы определили 18 водоёмов, где скапливаются любители зимней рыбалки и прогулок по льду. При скоплении более 30 человек посылаем на дежурство судно на воздушной подушке. Патрулируем береговую линию силами личного состава и с воздуха", - добавил в свою очередь начальник поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук.

Как сообщалось в понедельник, девять человек утонули в Петербурге и Ленинградской области с начала года после выхода на лед, более 100 были спасены.

Январь в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.