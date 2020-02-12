Онищенко: петербурженка с неподтвердившимся коронавирусом имела право уйти из больницы

12.02.20 15:54

© РИА Новости. Александр Натрускин

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Жительница Петербурга, у которой не обнаружили коронавирус, имела право покинуть больницу, но ее побег был "некорректен", считает депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Правильно сделала. Она проявила сознательность, когда появились симптомы ОРВИ, обратилась к врачу, предупредила, что была в Китае, ей провели анализ, и когда она узнала, что он отрицательный, - ушла", - сказал в среду "Интерфаксу" Онищенко.

Вместе с тем, по его мнению, женщина проявила "некорректность, если была бы воспитанным человеком, то, конечно, пришла бы к врачу, объяснила, что нет никаких проблем, выпишите меня".

"Не знаю ее мотивы, но наверняка это человек дела, ей надо работать. Если бы болела, то, конечно, не ушла бы. В данном случае с точки зрения личных интересов женщины, интересов экономики для здравоохранения, не вижу эпидемических показаний. Никакой угрозы для Петербурга в данном случае не вижу", - отметил врач.

Он также заявил, что "заболевание (коронавирус - ИФ) не такое серьезное, как казалось на первый взгляд, при гриппе больше умирает, скорее всего, тяжелых случаев мало, и то в старших возрастных группах".

Ранее Роспотребнадзор назвал безответственным поведение вернувшейся из КНР жительницы Петербурга, которая самовольно покинула инфекционную больницу.

СМИ сообщили, что 32-летнюю жительницу Петербурга 6 февраля через неделю после возвращения из турпоездки в Китай поместили в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с признаками ОРВИ. Однако возмущенная пациентка, у которой анализы не выявили коронавируса, на следующий день сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия утверждает, что никого из заболевших не госпитализировали насильно. "Никого насильно никуда не приглашали. Все они обратились за помощью самостоятельно, предъявляли жалобы", - сказала Чхинджерия.

Как ранее сообщил Роспотребнадзор, в России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 (2019-nCoV), таких случаев по-прежнему два.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,015 тыс. человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончалось 94 человека, по одному - в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хэнань и Хунань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 38,8 тыс. человек, состояние 8,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 4,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 744 человека.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 77 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 49 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.