Кремль: вопрос о водоснабжении Крыма не может увязываться с переговорами по Донбассу

12.02.20 15:59

© РИА Новости. Сергей Гунеев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, а если есть предложения по дополнительному водоснабжению полуострова, то они могут быть рассмотрены.

"Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" заявил, что Киев может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет. Что касается Донбасса - это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы все делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть вопрос восстановления властями Украины контроля на границе в обмен на поставки воды в Крым, он сказал: "Тему контроля за границей нужно сначала обговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик. Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать".

"Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов", - сказал Песков.