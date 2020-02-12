Жизнь после вируса: двое заболевших коронавирусом граждан КНР выписаны из российских больниц
  
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
   
Альтернатива ипотеке: в РФ разрабатывают программу социальной аренды
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
12.02.20 16:24

Случаи нарушения прав дольщиков носят массовый характер - Генпрокуратура

© РИА Новости. Александр Кряжев
12 февраля. Interfax-Russia.ru - В 2019 году в России было зафиксировано более 11 тыс. нарушений прав дольщиков при строительстве жилья, они носят массовый характер, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"С учетом повышенной социальной значимости особое внимание уделяется сфере жилищного строительства с привлечением средств населения. Случаи нарушения прав граждан в этой сфере носят массовый характер. В прошлом году их число превысило 11 тысяч", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в административном и дисциплинарном порядке по данным случаям наказаны 3,5 тыс. лиц. Кроме того, возбуждено 163 уголовных дела.

"В результате удалось добиться ускорения темпов строительства, ввода в эксплуатацию проблемных домов и передачи жилых помещений гражданам", - подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на принимаемые меры, "продолжают выявляться многочисленные нарушения в работе органов власти в этой сфере в Башкортостане, Бурятии, Тыве, Краснодарском, Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Костромской, Томской, Тюменской областях и других регионах", говорится в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре отмечают, что повсеместно выявляются случаи включения в договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) незаконных условий, непредставления застройщиками в уполномоченный орган отчетности, публикации неполной и недостоверной информации, несоблюдения порядка строительства домов и сроков передачи построенных объектов.

В настоящее время в РФ реализуется программа, направленная на отказ от долевого строительства жилья и перехода к проектному банковскому финансированию. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.02.20 16:53
Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о сенаторстве экс-президентов РФ
.
  12.02.20 16:38
Мосгорсуд перевел под домашний арест трех фигурантов "дела Baring Vostok"
.
  12.02.20 15:43
Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале столичного суда
.
  12.02.20 13:41
Aerosmith выступит в Москве в рамках турне к 50-летию группы
.
  12.02.20 12:59
Роспотребнадзор: эпидемии гриппа и ОРВИ в Москве нет, но в школах много заболевших
.
  12.02.20 12:52
Сотрудники МЧС спасли московского енота-беглеца
.
  12.02.20 12:24
Более 100 тысяч участков в Москве обследуют с помощью беспилотников
.
  12.02.20 11:42
Брошенного в московском метро младенца поместят в социальное учреждение
.
  12.02.20 10:39
Москвичи сдали в переработку рекордное число новогодних елей
.
  12.02.20 09:49
Более 30 домов расселили по программе реновации в Москве за два года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket