Случаи нарушения прав дольщиков носят массовый характер - Генпрокуратура

12.02.20 16:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - В 2019 году в России было зафиксировано более 11 тыс. нарушений прав дольщиков при строительстве жилья, они носят массовый характер, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"С учетом повышенной социальной значимости особое внимание уделяется сфере жилищного строительства с привлечением средств населения. Случаи нарушения прав граждан в этой сфере носят массовый характер. В прошлом году их число превысило 11 тысяч", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в административном и дисциплинарном порядке по данным случаям наказаны 3,5 тыс. лиц. Кроме того, возбуждено 163 уголовных дела.

"В результате удалось добиться ускорения темпов строительства, ввода в эксплуатацию проблемных домов и передачи жилых помещений гражданам", - подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на принимаемые меры, "продолжают выявляться многочисленные нарушения в работе органов власти в этой сфере в Башкортостане, Бурятии, Тыве, Краснодарском, Ставропольском краях, Амурской, Ивановской, Костромской, Томской, Тюменской областях и других регионах", говорится в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре отмечают, что повсеместно выявляются случаи включения в договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) незаконных условий, непредставления застройщиками в уполномоченный орган отчетности, публикации неполной и недостоверной информации, несоблюдения порядка строительства домов и сроков передачи построенных объектов.

В настоящее время в РФ реализуется программа, направленная на отказ от долевого строительства жилья и перехода к проектному банковскому финансированию. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.