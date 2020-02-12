Ветеранам Cургутского района ХМАО спишут 300 тыс. рублей долгов за "коммуналку" и освободят от платежей в 2020г

12.02.20 16:32

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение освободить участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны и тружеников тыла от оплаты жилищно-коммунальных услуг в текущем году, сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей странице в фейсбуке.

"В течение всего 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с ТКО", - говорится в сообщении.

Также ветеранам спишут долги за ЖКУ, которые у них были на 1 января 2020 года - это порядка 300 тыс. рублей.

"Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки - все за счет участников акции", - подчеркнул Трубецкой.

К оплате задолженностей за ЖКУ будут привлечены средства департамента социального развития Югры и регионального Центра социальных выплат в Сургуте.

Все мероприятия будут оплачены партнерами проекта "Поколению Победителей" - это управляющие, нефтяные и другие компании района.