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12.02.20 16:32
Ветеранам Cургутского района ХМАО спишут 300 тыс. рублей долгов за "коммуналку" и освободят от платежей в 2020г
"В течение всего 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с ТКО", - говорится в сообщении.
Также ветеранам спишут долги за ЖКУ, которые у них были на 1 января 2020 года - это порядка 300 тыс. рублей.
"Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки - все за счет участников акции", - подчеркнул Трубецкой.
К оплате задолженностей за ЖКУ будут привлечены средства департамента социального развития Югры и регионального Центра социальных выплат в Сургуте.
Все мероприятия будут оплачены партнерами проекта "Поколению Победителей" - это управляющие, нефтяные и другие компании района.
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