Мосгорсуд перевел под домашний арест трех фигурантов "дела Baring Vostok"

12.02.20 16:38

© РИА Новости. Андрей Старостин

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и бывшему генеральному директору "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, обвиняемым в растрате средств банка "Восточный" по так называемому "делу Baring Vostok", передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Зюзина, Абгаряна и Владимирова меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении судьи Дмитрия Гордеева.

Таким образом суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении сроков ареста обвиняемым и удовлетворил соответствующие ходатайства защиты о смягчении им меры пресечения.

Зюзин, Абгарян и Владимиров, заключенные под стражу 15 февраля 2019 года, - последние из семерых фигурантов "дела Baring Vostok", кто до настоящего момента оставался в СИЗО. Остальные обвиняемые находятся под домашним арестом.