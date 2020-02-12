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12.02.20 17:03

Власти Ставрополья сообщают об ажиотаже вокруг покупки медицинских масок

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья просят жителей региона не создавать ажиотаж вокруг покупки медицинских масок, которых в крае с начала года продано более 1,5 млн штук.

"На 1 января (...) больше 2 млн масок находилось в продаже. На сегодняшний день их количество уменьшилось, будем говорить, где-то 500-600 тыс. остатков есть. Хочется задать вопрос - 1,5 млн масок куда и зачем их купили? Создается ненужный ажиотаж", - сказала заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая журналистам в среду.

По ее словам, в первую очередь раскупили маски, цена которых колебалась от 1,5 до 25 рублей за штуку. В продаже остались только те, что стоят дороже.

При этом она добавила, что большого роста цен на маски министерство не зафиксировало.

По словам Дроздецкой, нет необходимости скупать маски, учитывая, что в крае нет случаев заражения коронавирусом. Вместе с тем, по ее мнению, понятны мотивы людей, которые хотят себя обезопасить.

"Люди не задумываются, что нужно отдать приоритет профилактике, лучше лишний раз руки помыть, не пойти на массовое мероприятие, а не бегать за этими масками. Нужно убрать этот ажиотаж, маски никуда не денутся", - сказала замминистра.

По данным пресс-службы краевого Минздрава, накануне в правительстве региона прошло совещание по вопросам "резкого скачка цен на противовирусные препараты и медицинские маски, а также их отсутствия на фармрынке".

Отмечается, что министерство здравоохранения ежедневно выборочно проводит анализ ситуации в розничных аптеках и подведомственных медорганизациях.

"Это позволяет оперативно принимать меры по дополнительной поставке в край изделий медицинского назначения. Например, 11 февраля на склад "Ставропольфармация" поставлено 50 тыс. масок. Они будут отгружены в медицинские и розничные аптеки", - говорится в сообщении.

Начальник регионального Росздравнадзора Анатолий Антоненко, слова которого приводятся в пресс-релизе, назвал ажиотаж вокруг масок необоснованным. По его данным, разброс в цене составляет от 4 до 40 рублей.

"С такими случаями разбирается УФАС. Кроме того, было отмечено, что за неделю была раскуплена трехмесячная потребность в масках", - приводит пресс-служба слова Антоненко.

По его словам, ношение масок оправдано в медицинских учреждениях, где много больных.

"Если говорить об открытых пространствах и транспорте, то нет никаких данных, что маски снижают риск заражений. Мало того, их неправильное использование может увеличить риск заражения", - отметил Антоненко.

Он также добавил, что дефицита противовирусных препаратов в регионе нет.

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