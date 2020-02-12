Собственные самолеты Почты России в 2019г перевезли почти в 2 раза больше внутрироссийской почты, чем годом ранее

12.02.20 17:15

© РИА Новости. Илья Питалев

12 февраля. Interfax-Russia.ru – АО "Почта России" в 2019 году перевезла более 2 тыс. тонн внутрироссийской почты на принадлежащих компании самолетах Ту-204-100С, сообщает пресс-служба.

"По итогам 2019 года собственные воздушные суда Почты России ТУ-204 перевезли 2 978 тонн внутрироссийской почты, превысив прошлогодний показатель на 88%", – говорится в сообщении.

В 2018 году самолеты "Почты России" перевезли 1 тыс. 580 тонн корреспонденции.

По данным компании, на внутренних воздушных линиях в 2019 году наибольшее количество почты перевезено из Москвы в Норильск, Анадырь, Якутск, Мирный, Певек, Хабаровск, Магадан и из Новосибирска в Москву. Также было выполнено 147 рейсов из Китая в Новосибирск и Москву.

Общее полетное время принадлежащих компании Ту-204-100С превысило 4 тыс. часов, было выполнено более 249 рейсов, перевезено в совокупности почти 7 тыс. тонн почты и грузов.

В парке АО "Почта России" два самолета Ту-204-100С грузоподъемностью 30 тонн.

"Благодаря воздушным судам мы оперативно перераспределяем товарные потоки на ключевых направлениях, а также можем предложить нашим клиентам качественную ускоренную доставку товаров как по России, так и из-за рубежа", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по логистике АО "Почта России" Игоря Чебунина.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.

"Почта России" – федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.