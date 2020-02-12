Альтернатива ипотеке: в РФ разрабатывают программу социальной аренды
  
Жизнь после вируса: двое заболевших коронавирусом граждан КНР выписаны из российских больниц
   
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
12.02.20 17:15

Собственные самолеты Почты России в 2019г перевезли почти в 2 раза больше внутрироссийской почты, чем годом ранее

© РИА Новости. Илья Питалев
12 февраля. Interfax-Russia.ru – АО "Почта России" в 2019 году перевезла более 2 тыс. тонн внутрироссийской почты на принадлежащих компании самолетах Ту-204-100С, сообщает пресс-служба.

"По итогам 2019 года собственные воздушные суда Почты России ТУ-204 перевезли 2 978 тонн внутрироссийской почты, превысив прошлогодний показатель на 88%", – говорится в сообщении.

В 2018 году самолеты "Почты России" перевезли 1 тыс. 580 тонн корреспонденции.

По данным компании, на внутренних воздушных линиях в 2019 году наибольшее количество почты перевезено из Москвы в Норильск, Анадырь, Якутск, Мирный, Певек, Хабаровск, Магадан и из Новосибирска в Москву. Также было выполнено 147 рейсов из Китая в Новосибирск и Москву.

Общее полетное время принадлежащих компании Ту-204-100С превысило 4 тыс. часов, было выполнено более 249 рейсов, перевезено в совокупности почти 7 тыс. тонн почты и грузов.

В парке АО "Почта России" два самолета Ту-204-100С грузоподъемностью 30 тонн.

"Благодаря воздушным судам мы оперативно перераспределяем товарные потоки на ключевых направлениях, а также можем предложить нашим клиентам качественную ускоренную доставку товаров как по России, так и из-за рубежа", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по логистике АО "Почта России" Игоря Чебунина.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.

"Почта России" – федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.02.20 16:53
Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о сенаторстве экс-президентов РФ
.
  12.02.20 16:38
Мосгорсуд перевел под домашний арест трех фигурантов "дела Baring Vostok"
.
  12.02.20 15:43
Мосгорсуд подтвердил суицид экс-сотрудника ФСИН в зале столичного суда
.
  12.02.20 13:41
Aerosmith выступит в Москве в рамках турне к 50-летию группы
.
  12.02.20 12:59
Роспотребнадзор: эпидемии гриппа и ОРВИ в Москве нет, но в школах много заболевших
.
  12.02.20 12:52
Сотрудники МЧС спасли московского енота-беглеца
.
  12.02.20 12:24
Более 100 тысяч участков в Москве обследуют с помощью беспилотников
.
  12.02.20 11:42
Брошенного в московском метро младенца поместят в социальное учреждение
.
  12.02.20 10:39
Москвичи сдали в переработку рекордное число новогодних елей
.
  12.02.20 09:49
Более 30 домов расселили по программе реновации в Москве за два года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket