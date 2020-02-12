Челябинская область до 2022 года направит из бюджета на достройку проблемных домов почти 1,1 млрд рублей

12.02.20 17:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

12 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинская область в 2020-2021 годах предоставит из регионального бюджета "Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства" на достройку домов, строительство которых было приостановлено из-за проблем застройщиков, по 537,9 млн рублей ежегодно, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Таким образом общая сумма средств региона на достройку проблемных домов превысит 1,1 млрд рублей.

Средства из областной казны на достройку проблемных объектов выделяются на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в соотношении 19% и 81%, соответственно.

"Наблюдательный совет "Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства" (г. Москва) уже принял решение достроить дом ЖСК "Доватора-46" в Челябинске. На эти цели из бюджета области уже выделено 38,9 миллионов рублей, остальные средства направят из федерального фонда", - уточняется в сообщении.

В 2020 году с участием бюджетных средств планируется достроить дома и предоставить квартиры 346 участникам долевого строительства. В частности, дом жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Доватора-46" с участием 98 дольщиков станет первым объектом в регионе, на достройку которого выделяются бюджетные средства.

Кроме того в первом полугодии наблюдательный совет Фонда планирует принять решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам "Уральской строительной компании" (ЖК "Княжеский" в Челябинске, 124 дольщика) и "Жилищная инвестиционная компания" (Миасс, 124 дольщика).

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" был учрежден в регионе в ноябре 2019 года. С его помощью планируется достраивать "замороженные" дома.

По информации пресс-службы, областной Фонд подал иски о банкротстве ряда компаний, чтобы сменить застройщика и принять решение о достройке дома или выплате компенсаций пострадавшим дольщикам. В частности в феврале 2020 года была открыта процедура банкротства в отношении ООО "Фирма Челябстройподрядчик", строившей дом в Копейске с участием почти 200 дольщиков. Это ООО - последний застройщик, входивший в группу компаний "Серебряный ключ" предпринимателя Александра Сребрянского, которого признали несостоятельным (банкротом).