Восемь человек погибли в ДТП на трассе под Псковом

13.02.20 10:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области, погибли восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД.

"По предварительным данным, в 00.36 мск 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Мерседес" и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажир микроавтобуса", - сообщил сотрудник УМВД.

По предварительным данным, погибшие - граждане Украины.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса Mercedes. Они госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу сообщили "Интерфаксу" в областном комитете по здравоохранению.

В комитете уточнили, что пострадавший в ДТП гражданин Украины находится в тяжелом состоянии. Водитель фуры получил травмы средней степени тяжести.

"Транспортировать пострадавших на родину пока не планируется", - отметил собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на личном контроле ситуацию с ДТП. По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.

Как сообщалось, около 00.20 мск 13 февраля на 484-м км трассы Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes, который не является маршрутным транспортным средством, и большегрузного автомобиля Volvo. По предварительным данным, погибли 8 из 9 человек, находившихся в микроавтобусе из Украины: водитель и пассажиры.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.