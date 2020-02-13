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13.02.20 10:41
Ростовский ученый Темирев получил 7,5 лет колонии строгого режима за госизмену
"Приговор состоялся 28 января и вступил в законную силу. Суд признал Темирева виновным и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии лишения строгого режима. Также ему назначили 1 год ограничения свободы после отбытия наказания", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Темирев не стал обжаловать приговор.
Об аресте Темирева стало известно в конце июля 2018 года, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
А.Темиреву тогда было предъявлено обвинение в госизмене (ст.275 УК РФ). Суть его обвинения не разглашалась в связи с наличием в деле грифа "Секретно". Как считает ФСБ, Темирев передавал за рубеж сведения, составляющие гостайну.
В ходе расследования уголовного дела Темирев виновным себя не признал.
По данным ОНК, Темирев - "доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем".
Согласно системе СПАРК-Интерфакс, обвиняемый имеет отношение к нескольким предприятиям: ООО "Мало инновационное предприятие "Мехатроника" из Новочеркасска - генеральный директор; зарегистрированное в Ростове-на-Дону АО "Проектное конструкторское бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ПКБ ИРИС) - совладелец; новочеркасское ООО "АНКУБ" - бывший генеральный директор и совладелец.
Основные виды деятельности компаний - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" ("Мехатроника", ПКБ ИРИС), а также "испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование" ("АНКУБ").
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