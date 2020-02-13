У эвакуированных из Уханя в Тюмень коронавирус не выявлен

13.02.20 10:50

© РИА Новости. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Самочувствие всех находящихся на карантине россиян и иностранцев, которые 5 февраля были эвакуированы в Тюменскую область из китайского Уханя, удовлетворительное, сообщает в четверг региональный штаб по профилактике коронавируса.

"По результатам исследований, проведенных в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор", коронавирус не выявлен", - подчеркивается в пресс-релизе.

По результатам круглосуточного медицинского наблюдения, заболевших нет, температура у всех в норме, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.