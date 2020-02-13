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13.02.20 10:50
У эвакуированных из Уханя в Тюмень коронавирус не выявлен
"По результатам исследований, проведенных в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор", коронавирус не выявлен", - подчеркивается в пресс-релизе.
По результатам круглосуточного медицинского наблюдения, заболевших нет, температура у всех в норме, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.
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