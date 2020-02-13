Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в РФ

13.02.20 10:57

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 (2019-nCoV), таких случаев по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

Как сообщает ведомство, в приграничной с Россией провинции Хэйлудцзян по данным на 7 февраля было зарегистрировано 227 случаев коронавируса нового типа, включая три летальных исхода.

В субъектах Дальневосточного федерального округа с 1 февраля находятся под медицинским наблюдением 67 граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ.

Комиссия здравоохранения провинции Хубей заявила об изменении методики подсчета случаев заболевания, в настоящее время в число заболевших включены клинически подтвержденные случаи без проведения лабораторных исследований, сообщает Роспотребнадзор.

Таким образом, по имеющимся данным по состоянию на 13 февраля, зарегистрировано 59 833 случая заболевания, прирост за сутки составил 33,89% (15 103, без лабораторного подтверждения в КНР). Суммарно количество заболевших в провинции Хубэй составляет 48 206, прирост за сутки 14 840.

Летальность составляет 2,3% (1 368 случаев, из них 1 310- в провинции Хубей).

Общее число заболевших в мире по состоянию на 13 февраля составляет 60 276 случаев (прирост за сутки 15 107 случаев). В 24 странах зарегистрировано 443 случая.