В Москве приняты все меры по недопущению распространения коронавируса

13.02.20 11:02

© РИА Новости. Григорий Сысоев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Подтвержденных случаев коронавируса в Москве на сегодняшний день нет, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Все необходимые меры мы принимаем. Количество приезжающих из Китая людей резко у нас сократилось", - сказала Ракова на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, в столице продолжает работать специально созданный оперативный штаб, ведется мониторинг ситуации в гостиницах и местах проживания туристов из Китая, а также вузов, где обучаются китайские студенты.

Заммэра добавила, что не видит необходимости введения каких-нибудь особых дополнительных мер.