Проект закона о "гаражной амнистии" внесен на рассмотрение Правительства РФ

13.02.20 11:04

© РИА Новости. Алексей Филиппов

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В Правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.

"Минэкономразвития России предложило особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективном гараже", - поясняется в сообщении.

Законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином объектом гаражного назначения: длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации и другие.

Закон также наделяет субъекты РФ полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

Как пояснили в ведомстве, документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет.

"Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Росреестра, ныне заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, сравнила предлагаемый законопроект с "дачной амнистией", которая существенно упростила порядок оформления собственности для граждан. Абрамченко отметила, что "гаражная амнистия" облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцев.

Законопроект может вступить в силу в 2021 году.