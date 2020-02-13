Сто переселенцев в Клину переедут из аварийного жилья в новые квартиры

13.02.20 11:07

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В рамках реализации адресной программы Подмосковья "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" в городском округе Клин построены и введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"В современное комфортабельное жилье переедут 100 человек. Всего будет расселено 38 аварийных помещений общей площадью более 1,8 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Новостройки расположены по адресам: г. Клин, ул. Чайковского, д. 105, к. 3 и г. Высоковск, ул. Большевистская, д. 5.

Расселение запланировано на 2020 год.