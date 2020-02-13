Реальный пробег автомобилей предлагают фиксировать в единой базе

13.02.20 11:09

© РИА Новости. Евгения Новоженина

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В "Единой России" считают необходимым создать единую базу, в которой будет содержаться информация о реальном пробеге автомобилей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его словам, обновлять такую базу предлагается при прохождении технического осмотра.

Афонский сообщил, что соответствующая инициатива в ближайшее время будет обсуждаться с представителями ГИБДД.

Слова парламентария цитируют в четверг в пресс-службе партии "Единая Россия".

"Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега. Предлагаю создать такую бесплатную информационную базу данных реального пробега автомобилей, который фиксируется при прохождении очередного техосмотра. На мой взгляд, она должна содержать информацию о марке и номере автомобиля плюс данные об изменении его пробега", - заключил Афонский.

По его словам, "скручивание пробега опасно не только тем, что покупатель автомобиля на вторичном рынке получает недостоверные сведения о его состоянии, но и тем, что на дороги выезжает автомобиль с более высоким, чем ожидает его новый хозяин, уровнем износа".